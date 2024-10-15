В Беларуси станет еще холоднее 15.10.2024, 11:53

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Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на самую середину осени.

В среду, 16 октября, погодные условия в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем местами порывистый.

Ночь +1..+7°С, местами ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +7..+12°С.

17-18 октября погоду будет формировать холодный антициклон, центр которого переместится с юга Скандинавии на территорию Беларуси.

Без осадков.

Ночью на большей части территории заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; днем +5..+12°С.

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