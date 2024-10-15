В Беларуси станет еще холоднее
- 15.10.2024, 11:53
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Прогноз погоды на самую середину осени.
В среду, 16 октября, погодные условия в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.
Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем местами порывистый.
Ночь +1..+7°С, местами ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +7..+12°С.
17-18 октября погоду будет формировать холодный антициклон, центр которого переместится с юга Скандинавии на территорию Беларуси.
Без осадков.
Ночью на большей части территории заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; днем +5..+12°С.