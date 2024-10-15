Две девочки погибли на пожаре под Минском

Две девочки погибли на пожаре под Минском2
- 15.10.2024, 12:04
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Им было шесть и три года.
Две маленькие девочки погибли на пожаре в агрогородке Сеница в Минском районе. Трагедия произошла днем 14 октября, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Девочкам было шесть и три года.
Дом принадлежит пенсионерке, погибшие были ее внучками. Ожоги также получил сын хозяйки, когда пытался самостоятельно справиться с огнем. Он в больнице. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что родители в момент трагедии также находились дома, были в соседней комнате. В какой-то момент старшая девочка прибежала ко взрослым и сказала, что случайно подожгла занавеску.
«Женщина выбежала на улицу, оставив малолетних детей в горящем доме. Мужчина попытался самостоятельно потушить возгорание, но безрезультатно», — рассказали в следственном комитете. Девочки от полученных травм скончались на месте. Экспертиза показала, что оба родителя находились в состоянии алкогольногго опьянения.