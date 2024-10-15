Лукашенко пропал с радаров 2 15.10.2024, 12:27

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Готовится объявить о роковом решении?

Накануне, 14 октября, пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала загадочную новость о его разговоре со старшим сыном — президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Но ни фото-, ни видеоподтверждений представлено не было, пишет UDF.

Не понятно даже, где именно произошла эта загадочная встреча. Сообщения иллюстрируются фотографиями Дворца Независимости в Минске, но в них нет информации о том, что беседа прошла именно в этом здании.

9 октября Александр Лукашенко после трехдневного визита в Москву вернулся в Беларусь, но не в Минск, а в свое «место силы» — деревню Александрия на малой родине в Шкловщине.

До этого в прессе появлялись сообщения, что в Москве у белорусского диктатора ухудшилось состояние здоровья: он тяжело дышал, когда давал интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, а затем не смог самостоятельно подняться на второй этаж в зал заседания.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что политик будет несколько дней работать на малой родине. Как выяснилось, вся работа состояла в том, что Лукашенко выехал за десять километров от своей резиденции и осмотрел гибриды кукурузы, которые выращивают на его личной плантации.

12 октября Лукашенко посетил фестиваль-ярмарку «Дажынкі» в городском поселке Корма Гомельской области, где пообещал сельчанам найти на Гомельщине новые залежи нефти.

После этого Лукашенко пропал с радаров. Может, действительно, поездка в Москву для белорусского диктатора не задалась, и он не получил от Владимира Путина ярлык на седьмой президентский срок?

Это значит, что в ближайшее время Лукашенко все же должен предъявить «народу и миру» своего преемника.

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