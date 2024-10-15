Сибиряк два месяца дрейфовал в Охотском море на лодке 15.10.2024, 12:41

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Похудел на 50 килограммов, потерял брата и племянника, но выжил.

В Охотском море около села Усть-Хайрюзово Камчатского края РФ обнаружена лодка, связи с которой не было два месяца, один из трех человек, находившихся на ее борту, выжил.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, 9 августа отправились на моторном катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив.

С собой у находившихся на лодке были теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды, пишет Baza.

По данным Baza, 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин и 15-летний Илья Пичугин 4 августа отправились на Шантарские острова, чтобы посмотреть на китов. 9 августа они начали обратный путь, но до Сахалина не добрались. Родственники обращались в экстренные службы, а также сами организовывали поиски пропавших.

Выжил, по данным Baza, Михаил Пичугин, его подобрало оказавшееся рядом рыболовецкое судно. За два месяца он похудел на 50 килограммов. Спасшим его рыбакам Пичугин сообщил, что у судна заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем.

Как и когда погибли Сергей и Илья, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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