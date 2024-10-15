Выезда в Польшу ожидают сотни легковушек и несколько автобусов
- 15.10.2024, 12:39
Ожидание — до 20 часов.
Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») на въезд в Польшу скопилось 340 легковушек, сообщили в Госпогранкомитете. Всего за сутки это количество увеличилось на 110.
По состоянию на 10.00 вторника, 15 октября, выезда в Польшу ожидали 340 легковушек и шесть автобусов.
«Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию всего 33% легковушек от нормы», — заявили в ГПК. Там отметили, что очередь на въезд в Польшу за это время увеличилась на 110 автомобилей.
«Зеркало» приводит, что пишут в одном из чатов о пересечении границы, около 9.00 15 октября вызывали в очередь из зоны ожидания тех, кто регистрировался около 15.00 прошлого дня. Весь процесс может занимать около 20 часов