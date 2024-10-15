«За раз погибает до 30 россиян» 15.10.2024, 12:54

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ВСУ рассказали, как накрывают оккупантов шквалом пулеметного огня.

Россия столкнулась с огромными потерями на фронте, поскольку спешит и хаотично бросает в бой неподготовленных солдат.

Россия бросает необученных солдат на передовую, чтобы истощить украинские ресурсы, сталкиваясь с огромным количеством потерь в живой силе.

Об этом пишет The Times, публикуя репортаж с одного из участков фронта, где ежедневно россияне начинают наступление ранним утром.

Их цель — преодолеть 300 метров луноподобной местности, разделяющей две армии, которые расположились среди деревьев друг напротив друга. Россиянам редко удается добраться до украинских позиций.

К 6 утра, когда солнце встает, стычка заканчивается и «ничейная земля» снова превращается в месиво из мертвых тел и разбитой техники России.

Термин «мясной штурм» стал именем нарицательным для обозначения военной стратегии России в войне.

Но даже по меркам этого изнурительного противостояния последние несколько месяцев стали беспрецедентными по масштабам человеческих потерь, на которые Кремль готов пойти ради постепенного завоевания территорий.

По данным американской разведки, август и сентябрь стали самыми кровопролитными месяцами: каждый день погибали и получали ранения более 1200 россиян.

Считается, что Россия усиливает натиск именно сейчас, перед наступлением зимы, когда грязь и отсутствие листвы на деревьях затруднят как пехотные, так и бронетанковые атаки.

По оценкам Андрея, десантника одной из воздушно-десантных бригад, защищающих линию фронта под Кураховом в Донецкой области, во время ежедневных вылазок на позиции его роты погибает от 20 до 30 россиян, которые попадают под град пулеметного огня и обстрелов.

Однако украинские военные отмечают, что хоть и ценой огромных потерь, но Россия медленно продвигается.

«Люди, которых они посылают в эти рейды, не являются настоящими боевыми единицами и плохо обучены… Но все равно это истощает наши запасы боеприпасов, и каждый раз кто-то из наших ребят либо ранен, либо убит… Иногда один из них пробирается на нашу сторону и прячется в лесной полосе. Тогда нам приходится тратить остаток дня на их поиски, а затем ликвидацию. Опять же, цель всего этого — истощить наши ресурсы и отвлечь внимание. Это грубо, но оно работает. Две недели назад им удалось продвинуться на 500 метров», — говорит Андрей, профессиональный военный из Киева, который пришел в армию в 2021 году и сейчас является заместителем командира роты.

Курахово, где бригада Андрея находится с января, в настоящее время является местом самых тяжелых боев на всем 600-мильном (965-километровом) фронте. Треть всех сообщений о российских наступательных действиях за последние дни пришлась на этот город, сообщил в выходные Генштаб Украины.

Курахово — важный энергетический и логистический центр — находится в 56 км к югу от Покровска, который также подвергается постоянным атакам с лета. Захват обоих городов обеспечит необходимую платформу для наступления на остальную часть Донецкой области, примерно треть которой все еще контролируется Украиной.

Курахово постепенно разрушается под российскими ударами. По данным местной администрации, около 70% всех зданий либо разрушено, либо повреждено.

Вызывают беспокойство и предатели, работающие на Россию. Около 1000 человек из первоначального населения в 20 000 предпочли остаться.

«Почти все местные жители, с которыми я встречался, поддерживают нас… Но нам приходится постоянно перемещать позиции, потому что есть те, кто дает координаты русским», — говорит сотрудник пресс-службы 79-й бригады Назар Войтенков.

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