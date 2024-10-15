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Задержанные в Минске партнеры российского олигарха вышли на свободу

  • 15.10.2024, 13:25
Задержанные в Минске партнеры российского олигарха вышли на свободу

Откупились?

Задержанные в Минске бизнесмены с белорусскими и российскими паспортами Дмитрий Лобяк и Евгений Шавель, являющиеся бывшими партнерами по «Уралкалию» бизнесмена Дмитрия Мазепина, как сообщает «Наша Ніва», отпущены на свободу после задержания в начале октября.

«Их отпустили, предположительно, после 10 суток задержания», — пишет издание.

Как сообщалось ранее, Лобяк и Шавель были задержаны 5-6 октября. Предполагается, что задержание было связано с ОАО «Юрас-Ойл», в которой они были руководителями и акционерами. Компания занимается продажей промышленной химии и удобрений. Возможно, претензии к бизнесменам связаны с этой компанией и «имеют налоговую природу».

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