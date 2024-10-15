В подземном комплексе «Хезболлы» на юге Ливана нашли российское оружие 15.10.2024, 13:33

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Это место служило командным центром элитного подразделения.

Израильские сухопутные войска обнаружили подземную базу «Хезболлы» на юге Ливана. По словам военных, это место служило командным центром элитного подразделения «Радван» ливанской милиции, где имелось оружие и боеприпасы российского производства. Об этом 14 октября рассказал репортер немецкого BILD Пауль Ронцхаймер, который отправился с израильской армией в шиитскую деревню, расположенную в нескольких километрах от границы Израиля.

Репортера сопровождал глава пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, в этой деревне боевики планировали атаку на Израиль, которая превзошла бы 7 октября 2023 года.

Как выяснилось, подземный комплекс террористов был спроектирован таким образом, чтобы туда прибыли отряды «Радвана», экипировались, а затем проникли на территорию Израиля пешком или на мотоциклах.

По словам Хагари, эти бункеры оборудованы гораздо лучше, чем аналогичные сооружения ХАМАС в Газе — это значит, что на их создание ушли годы. Фактически речь идет о системе подземных туннелей «Хезболлы» на глубине 8 метров с мощными стальными перегородками и дверями. При этом входы туда находятся в жилых домах.

В итоге израильская армия обнаружила ракеты, минометные снаряды, автоматы Калашникова, магазины и бронежилеты и другое оборудование.

«Это самый современный бункер который я когда-либо видел с точки зрения бетонной конструкции и размер комнат. Именно такой размер комнат, масса припасов, ракеты и количество оборудования всего несколько дней назад я видел в другой деревне — они были доставлены туда из Ирана через Сирию. Иранское и российское оружие», — подчеркнул Ронцхаймер.

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