«Лукашенко будет сварен в этом историческом бульоне» 3 15.10.2024, 13:40

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Злодеяния диктатору никто не простит.

Чешские СМИ пишут, что российский олигарх Михаил Гуцериев добивался встречи с представителями ФБР. Есть две версии. Первая — он хотел сдать секреты Путина и Лукашенко в обмен на отмену санкций против себя. Вторая — он прилетал в Прагу по просьбе Лукашенко. Якобы тот искал гарантии безопасности.

Какая версия более реальная? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Мне кажется, что это было поручение Лукашенко. Дело в том, что он мог в начале войны продать себя как жертву, а не как партнера Путина. Но тот, по-моему, разыграл карту Лукашенко элегантно, можно так сказать. Путин все-таки втянул его и сделал не просто союзником, а соответчиком за злодеяния российской военщины в Украине.

Учитывая то, что Гуцериев очень плотно интегрирован в экономику Беларуси и, по сути, является, скорее всего, самым главным фактором экономической автономности Беларуси, он не мог действовать в этой ситуации исключительно в своих интересах, сдать какие-то секреты для того, чтобы просто уехать.

У Гуцериева же основные активы в Беларуси и в России. Поэтому, скорее всего, это была игра на попытку спасти Лукашенко, чтобы укрыться в его тени, контролируя огромные активы в Беларуси.

— Чешские СМИ писали, что мотив Лукашенко в таких контактах — боязнь за собственную жизнь и свою семью. Действительно ли такая угроза сегодня есть?

— Лукашенко прекрасно понимает, что после его смерти его род «ошкурят до нитки». Те злодеяния, которые он устроил белорусскому народу, ему никто не простит. Он сейчас сидит под силовым зонтиком Путина.

Даже китайцы очень аккуратны, скажем так, в защите Лукашенко от мести за его злодейства. Поэтому китайцы могут давать только политический какой-то сигнал о том, что они партнеры, требовать партнерских отношений к себе. Но быть адвокатами за злодеяния против собственного народа китайцы точно не будут.

А вот Путин как раз на этом и подловил Лукашенко, сделав его губернатором Беларуси на русских штыках, ставленником Москвы. И сейчас, когда надвигается новый электоральный маневр (потому что выборов в Беларуси как таковых нет, а электоральная процедура какая-то может состояться в ближайшее время), идет определенная подготовка.

Вот эта тема и выползла сейчас с Гуцериевым. Это тезис о предательстве Лукашенко, о готовности предать Кремль.

Но его предательство никому не нужно, потому что это предательство для самоспасения. А миру нужна ликвидация путинизма со всеми происходящими. А Лукашенко — это часть путинизма, поэтому если он рассчитывает, что как одна голова двуглавой курицы, которая варится в бульоне, может выскочить из этого бульона живым, то он глубоко ошибается. Лукашенко будет сварен в этом историческом бульоне.

— Как отреагируют в Москве на желания Лукашенко установить контакт с Западом?

— Лукашенко же в Москве просто ненавидят, им брезгуют. Им пользуются, но им брезгуют. И Лукашенко это сам понимает, что он лично позволил построить такое отношение к себе своим поведением, примитивным враньем.

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