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В Беларуси вновь заметили редчайшую утку из Восточной Азии

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  • 15.10.2024, 14:24
В Беларуси вновь заметили редчайшую утку из Восточной Азии

Нетипичную для нашей страны птицу сфотографировали на Березине.

Белорус под Бобруйском встретил на Березине необычную утку яркого окраса, пишет «Онлайнер».

«Яркий селезень проявлял интерес к местной утке. Та непродолжительное время поплавала вместе с ним, но, видимо, они не нашли общий язык, и она уплыла. Ранее таких уток я не наблюдал, хотя Березину посещаю часто», — рассказал мужчина.

Родина мандаринок — Восточная Азия. Кроме того, часть пестрых уток обитает в некоторых странах Западной Европы, где за красоту их стали разводить как декоративных птиц. Со временем мандаринки вернулись в природу и адаптировались к европейским условиям.

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