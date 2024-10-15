В Беларуси вновь заметили редчайшую утку из Восточной Азии

В Беларуси вновь заметили редчайшую утку из Восточной Азии1
- 15.10.2024, 14:24
Нетипичную для нашей страны птицу сфотографировали на Березине.
Белорус под Бобруйском встретил на Березине необычную утку яркого окраса, пишет «Онлайнер».
«Яркий селезень проявлял интерес к местной утке. Та непродолжительное время поплавала вместе с ним, но, видимо, они не нашли общий язык, и она уплыла. Ранее таких уток я не наблюдал, хотя Березину посещаю часто», — рассказал мужчина.
Родина мандаринок — Восточная Азия. Кроме того, часть пестрых уток обитает в некоторых странах Западной Европы, где за красоту их стали разводить как декоративных птиц. Со временем мандаринки вернулись в природу и адаптировались к европейским условиям.