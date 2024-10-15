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Видеофакт: F-16 Тайваня взял на прицел китайский истребитель J-15

  • 15.10.2024, 15:13
Видеофакт: F-16 Тайваня взял на прицел китайский истребитель J-15

Инцидент произошел в Тайваньском проливе.

В Тайваньском проливе произошел новый инцидент с участием китайского истребителя, который вошел в зону наблюдения тайваньских ВВС. В сети появилось видео, как истребитель F-16 воздушных сил Тайваня, оснащенный передовой системой прицеливания Sniper, успешно «взял на мушку» китайский истребитель J-15. Кадры опубликовал 15 октября ресурс Bulgarian Military.

В своем материале обозреватели раскрыли детали происшествия. По их словам, этот эпизод стал очередным важным моментом в обостряющихся отношениях между Тайванем и Китаем и продемонстрировал растущие возможности Тайваня в области наблюдения на фоне продолжительной воздушной конфронтации в регионе.

Возможности F-16 и системы Sniper

Система прицеливания Sniper Advanced Targeting Pod стала ключевым активом для флота F-16 Тайваня. Она оснащена инфракрасными и электрооптическими сенсорами, которые позволяют с высокой точностью отслеживать и идентифицировать воздушные и наземные цели. Это особенно важно в условиях Тайваньского пролива, где воздушное пространство регулярно подвергается угрозам.

В данном случае, тайваньский F-16 использовал систему Sniper для отслеживания китайского J-15, вошедшего в зону идентификации ПВО Тайваня (ADIZ). Это позволило передать командованию Тайваня изображения и данные в режиме реального времени.

По мнению специалистов, использование Sniper в этом случае стало частью более широкой стратегии Тайваня, направленной на демонстрацию своих технологических возможностей. Тайвань все чаще публикует информацию о своих взаимодействиях с китайскими военными, показывая свою готовность к обороне и способность эффективно следить за передовыми китайскими истребителями, такими как J-15.

Тактическое значение инцидента

Вход J-15 в ADIZ Тайваня отражает усилия Китая по проецированию своей военной мощи в регионе. Тайвань, в свою очередь, продемонстрировал способность эффективно отслеживать и при необходимости вступать в противодействие с китайскими самолетами, что посылает Пекину четкий сигнал о готовности к защите своего воздушного пространства.

Китай проводит учения Joint Sword 2024B

Инцидент произошел на фоне масштабных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Joint Sword 2024B, которые стали первыми за этот год после избрания нового президента Тайваня Лай Циндэ. В Пекине заявили, что маневры направлены на «строгое предупреждение сепаратистским силам» и имитацию блокады островов.

Вместе с тем Министерство обороны Тайваня сообщило о расположении вблизи побережья 25 китайских самолетов и 7 кораблей, назвав при этом действия Китая «иррациональными и провокационными», подчеркнув свою готовность к обороне.

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