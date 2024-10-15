«Это даже не Чечня!» 15.10.2024, 15:41

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Z-военкор бьет тревогу из-за бардака в российской армии.

Z-военкор Максим Калашников, съездив в Курскую область, пожаловался на «страшный бардак» в ВС РФ. Он утверждает, что Москва не способна наладить снабжение даже элементарных вещей для своих солдат.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале Калашникова, передает «Диалог». Пропагандист потребовал, чтобы на проблему обратили внимание глава Генштаба Валерий Герасимов и новый министр обороны России Андрей Белоусов.

«Хочу обратить внимание господ Герасимова и Белоусова. Наведите наконец порядок в учете личного состава! Мы встретили в соседнем селе ребят, кто здесь воюет… Как нам рассказали, «Нивы» за свой счет (покупают — ред.)… Попросили теплое белье, носки: холода наступают. А где начальник тыла? Они так горько усмехнулись и сказали: «В тылу»... Один из ребят с Донбасса, его прикомандировали сюда. Бардак такой! Он там (фигурирует — ред.) как самовольно оставивший часть (СОЧ). Отсюда уедет — здесь станет тем самым СОЧем. Вы понимаете, какое беспорядок творится на этой войне? Не налажены даже элементарные вещи. Это даже не Чечня! Ни первая, ни вторая, понимаете?» — пожаловался Z-патриот.

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