В Беларуси могут ввести плату за доставку пенсий
- 15.10.2024, 15:48
Для определенной категории пенсионеров.
Могут измениться условия по доставке пенсий для «молодых» городских пенсионеров, сообщает БелТА.
По словам министра труда и социальной защиты Натальи Павлюченко, в проекте указа о социальной поддержке содержатся изменения, касающиеся отдельных условий доставки пенсий.
В Беларуси с 1 июля 2024 года изменился порядок выплаты пенсий, пособий для семей с детьми и помощи по уходу за инвалидами первой группы или людьми старше 80 лет. Это касается жителей Минска, областных городов и районных центров, где такие выплаты в основном осуществляются через банки.
Однако на практике остались запросы от пенсионеров моложе 70 лет, не являющихся инвалидами первой или второй группы и проживающих в городах. Эти пенсионеры хотят, чтобы пенсии им начислялись в почтовые отделения или приносил домой почтальон.
— Для этой категории «младших» пенсионеров предлагается ввести право на оплату доставки пенсии за счет собственных средств по установленным тарифам, — прокомментировала министр.
Оплата будет небольшой, около 6—8 рублей.