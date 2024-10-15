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В Беларуси могут ввести плату за доставку пенсий

  • 15.10.2024, 15:48
В Беларуси могут ввести плату за доставку пенсий

Для определенной категории пенсионеров.

Могут измениться условия по доставке пенсий для «молодых» городских пенсионеров, сообщает БелТА.

По словам министра труда и социальной защиты Натальи Павлюченко, в проекте указа о социальной поддержке содержатся изменения, касающиеся отдельных условий доставки пенсий.

В Беларуси с 1 июля 2024 года изменился порядок выплаты пенсий, пособий для семей с детьми и помощи по уходу за инвалидами первой группы или людьми старше 80 лет. Это касается жителей Минска, областных городов и районных центров, где такие выплаты в основном осуществляются через банки.

Однако на практике остались запросы от пенсионеров моложе 70 лет, не являющихся инвалидами первой или второй группы и проживающих в городах. Эти пенсионеры хотят, чтобы пенсии им начислялись в почтовые отделения или приносил домой почтальон.

— Для этой категории «младших» пенсионеров предлагается ввести право на оплату доставки пенсии за счет собственных средств по установленным тарифам, — прокомментировала министр.

Оплата будет небольшой, около 6—8 рублей.

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