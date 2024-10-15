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Британская разведка зафиксировала очередной позорный провал РФ

  • 15.10.2024, 16:02
  • 1,134
Британская разведка зафиксировала очередной позорный провал РФ

На этот раз подкачали разработчики оружия.

Россия сбила свой боевой беспилотник С-70 «Охотник» 5 октября, когда тот летел на запад над линией фронта в Украине. По данным британской разведки, Москва потеряла контроль над аппаратом и решила уничтожить его, чтобы предотвратить его попадание к украинским военным.

С-70 разрабатывался на протяжении более десяти лет на предприятии «Сухой», а его испытания ранее проходили на авиабазе Ахтубинск. БПЛА отличается малой эффективной площадью рассеяния, что делает его менее заметным для радаров и ПВО. Предполагается, что «Охотник» может действовать в связке с истребителем Су-57.

Британская разведка также утверждает, что Россия, вероятно, пыталась вернуть управление дроном до последнего, но была вынуждена его уничтожить.

«Это демонстрирует очередной дорогостоящий и позорный провал российской разработки оружия и почти наверняка задержит программу С-70», — подчеркивают в Минобороны Великобритании.

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