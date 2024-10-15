Прокурор запросил для Полины Шарендо-Панасюк еще год заключения 15.10.2024, 16:06

Приговор будет вынесен уже сегодня.

Приговор политзаключенной активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк в Речицком суде ожидается в 17 часов. Об этом сайту Charter97.org сообщил муж активистки Андрей Шарендо.

С 14 октября в суде Речицкого района против Полины Шарендо-Панасюк проходит третий суд по статье 411 Уголовного кодекса — за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Политзаключенной грозит еще 1 год заключения в дополнение к почти четырем годам, которые она уже отбывает.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

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