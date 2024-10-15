Истерика Путина 15.10.2024, 16:10

Зачем РФ хочет перебросить военных из КНДР на фронт.

NV с помощью представителей власти, Сил обороны и военных экспертов оценил, насколько реальна угроза усиления российской армии военными из Северной Кореи.

Несколько тысяч солдат из КНДР сейчас проходят подготовку в России, и уже до конца года их могут перебросить на фронт в Украину. Такую информацию, со ссылкой на анонимного представителя украинской военной разведки, недавно обнародовала американская The Washington Post.

Более того, 13 октября уже президент Владимир Зеленский официально сообщил: «Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта».

И действительно: по данным информированного источника NV в Силах обороны, несколько тысяч военных КНДР сейчас проходят тренировки на Дальнем Востоке РФ. А дальше Москва может задействовать этих северокорейских солдат на приграничных территориях РФ, чтобы освободить собственные резервы для войны. При этом собеседник издания не исключил сценарий, по которому Кремль может даже отправить военных КНДР на линию фронта в качестве штурмовой пехоты.

На каких именно направлениях Россия может привлечь северокорейских военных, — об этом собеседник издания не сказал. Он лишь отметил, что их присутствие может повлиять на ситуацию на отдельных участках.

Похоже, процесс уже пошел: на днях издание KyivPost со ссылкой на источники в разведке сообщило, что в результате ракетного удара по оккупированной РФ территории вблизи Донецка 3 октября было ликвидировано более 20 военных, среди которых шестеро офицеров из Северной Кореи. Еще трое солдат Ким Чен Ына получили ранения.

Истерика Путина

Причина, по которой Россия готова включать в состав своей армии северокорейских военных, по словам военных экспертов, которых опросил NV, очевидна: оккупантам не хватает личного состава.

Даже несмотря на повышение единовременной выплаты контрактникам до $30 тыс. России не хватает военных, отметил Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Он называет большие денежные премии и привлечение северокорейских войск фактически истерическими действиями Путина. Ведь тому нужно достичь максимальных территориальных успехов на Донбассе до февраля следующего года, когда новый президент США будет вступать в должность, — чтобы показать новой команде Белого дома, что Кремль выиграет войну и «помогать Украине больше нет смысла».

А потому оккупантам нужно больше личного состава.

«Они будут набирать[военных] за те же $30 тыс. но, очевидно, этого не хватает, — добавляет Самусь. — И поэтому для них было бы неплохо несколько десятков тысяч корейцев отправить на «мясные штурмы».

Рабская сила

Северная Корея — это диктатура, отмечает эксперт. «Там нет граждан, там есть рабская сила, рабский человеческий ресурс, который лидер КНДР может использовать как захочет. Может их отправить на завод работать, выпускать боеприпасы для России, а может собрать и отправить на фронт», — отметил он.

У Северной Кореи миллионная армия, объясняет Самусь, поэтому отправить несколько тысяч военных на фронт в Украине для диктатора не должно быть проблемой.

Он отметил, что каждый месяц российская армия теряет в Украине около 30−40 тыс. солдат. В то же время в ряды оккупационной армии сейчас присоединяется ежемесячно около 20 тыс. человек. Поэтому и начал образовываться дефицит, а как следствие — такие идеи как премии в $30 тыс., отметил Самусь. «Если Корея им даст 30 тысяч, они как раз месячную норму получат себе», — добавил он.

Взамен северокорейское руководство хочет получить технологии, в частности, для запуска ракет с подводных лодок, отметил Самусь.

«Они начали строить атомную подводную лодку, — это, очевидно, российские технологии. Поэтому они знают, за что будут отправлять на смерть своих солдат», — добавил эксперт.

«Живое мясо» или специалисты?

Россия может использовать северокорейские войска как ударную пехоту, считает Самусь. По его словам, сейчас оккупанты используют тактику немеханизированных штурмов. Она приобретет еще большую актуальность, когда наступит дождливая погода, и техника начнет вязнуть в грязи. «Буквально через несколько дней-недель начинается ситуация, когда даже у гусеничной техники начнутся проблемы с мобильностью, и тогда люди станут еще более актуальны», — добавил эксперт.

В то же время Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, допускает возможность непосредственного привлечения войск КНДР в войну в качестве инженерных бригад. Он напомнил, что в июне появилась информация о том, что Северная Корея собирается перебросить на оккупированные территории Донбасса инженерные войска. Однако тогда такие бригады в Украине не наблюдались.

При этом, по его словам, Россия нуждается в инженерах, ведь понесла огромные потери в этой компоненте. «У них огромные потери в спецтехнике, даже за 2024 год», — пояснил эксперт.

По мнению Коваленко, инженерные войска могли бы выполнять узкоспециализированные и достаточно простые функции: заминирование или разминирование территорий, возведение фортификационных сооружений, эвакуация и ремонт техники.

Однако эксперт сомневается, что КНДР может перебросить в Украину штурмовые подразделения. По его мнению, помехой в этом может стать языковой барьер: коммуникация во время боевых действий должна поддерживаться если не поминутно, то почасово.

«Коммуникация очень важна для подразделений, которые выполняют штурмовые действия, наступательные действия. Как они будут коммуницировать с учетом отсутствия возможности полноценно, стопроцентно понимать приказы и понимать друг друга? Это проблема», — добавил Коваленко.

К тому же, штурмовые наступательные подразделения должны штатно комплектоваться техникой. Таким военным нужны танки, боевые бронированные машины, артиллерия, а также другие технические и механизированные средства. Такое комплектование должна была бы обеспечить Россия, но ей самой не хватает техники, или же Северная Корея. Однако, по словам Коваленко, транспортировки техники не наблюдалось: «Мы не в средневековье живем. OSINT-аналитики и мониторинговые группы увидели бы эти эшелоны с северокорейской техникой, которая отправляется в Россию».

При этом эксперт считает, что диктатор Ын мог бы просто передать своему российскому коллеге «живое мясо», которое бы он отправлял на постоянные штурмы.

И на штурм, и в тыл

Где именно могут развернуть подразделения из военных КНДР зависит от их формирования, отметил Коваленко. Если речь идет об инженерных бригадах, то их могут использовать фактически везде, даже на Покровско-Кураховском направлении. Эксперт объяснил, что инженерные бригады во время наступления выполняют функции формирования уже новых рубежей, линий обороны, проводят разминирование и минирование.

Если же Россия захочет использовать северокорейских военных как боевые подразделения, то это должно происходить на определенном отдельном участке, где будут действовать исключительно войска КНДР, — для того, чтобы не возник языковой барьер с оккупационными войсками.

Также возможен вариант использования войск КНДР в приграничной полосе РФ, считает Коваленко. Тем самым Москва сможет разгрузить свою группу войск Север, которая состоит из трех подгрупп: Брянск, Курск и Белгород.

Эксперт также не исключает возможность завоза войск КНДР в тыловую зону временно оккупированных территорий, где они могли бы проводить патрулирование.

Хотя Самусь считает, что для РФ нет смысла держать северокорейские войска условно в Белгородской области. Он подчеркнул, что Россия хочет достичь максимальных успехов на фронте в ограниченный период времени, а именно — до прихода к власти нового президента США в январе следующего года.

Влияние на ситуацию на фронте

То, будут ли войска КНДР иметь значительное влияние на ситуацию на поле боя, зависит от их количества и функционала, отметил Коваленко.

Северные корейцы вряд ли имеют определенные особые качества, однако их количество имеет значение, подчеркнул Самусь. «Если они смогут концентрировать больше сил на конкретных направлениях, то это будет предоставлять им возможность достигать больших результатов. Это логично. Если они сконцентрируют 30 тысяч — это один результат, 60 тысяч — другой результат, 100 тысяч — другой. Россияне берут числом, причем длительное время», — добавил эксперт.

Самусь отметил, что именно количество формирует возможности для прорыва: насыщение на фронте происходит или малыми группами, которые постепенно продвигаются к нашим позициям, или же происходит открытый штурм. «У россиян тактика очень простая, — смертельная для них, но она работает», — отметил он.

Если же военные КНДР будут использоваться исключительно как инженерные бригады, то существенного влияния на ситуацию на фронте они не будут иметь, считает Коваленко.

В то же время эксперт подчеркнул, что пока нет ни одного верифицированного факта присутствия на территории РФ крупных группировок и формирований северокорейской армии.

Дипломатический ответ

Украина может противодействовать привлечению к войне северокорейских военных, отметил Александр Мережко, глава комитета ВР по внешней политике в комментарии NV. Причем делать это возможно в различных сферах. В частности, требовать от наших партнеров и всех стран в целом усиления санкционного давления на Северную Корею.

Украина также может рассчитывать на большую военно-техническую помощь со стороны Южной Кореи, которая таким образом может в определенном смысле уравновесить КНДР, считает депутат. «Каждый раз, когда Северная Корея делает шаг в поддержку российской агрессии, Южная Корея делает шаг в направлении поддержки Украины», — добавил он.

В Южной Корее развит военно-промышленный комплекс, отметил Мережко. Поэтому это государство может поставлять Украине боевые машины и снаряды. По его словам, у Южной Кореи есть современные БТРы, которые могли бы быть полезными на поле боя.

«С точки зрения международного права важно иметь в виду, что тот, кто оказывает помощь, в том числе военно-техническую, жертве агрессии, тем самым поддерживает международное право и помогает бороться с преступлением агрессии. А тот, кто поставляет оружие агрессору, тем самым помогает совершать преступление агрессии и нарушает международное право», — добавил представитель внешнеполитического комитета ВР.

Также, по его мнению, не стоит забывать, что на Северную Корею имеет значительное влияние ее союзник — Китай. Учитывая это Мережко допускает возможность ведения диалога с КНР для влияния на поведение КНДР.

Депутат сомневается, что учитывая зависимость Пхеньяна от Пекина Северная Корея могла бы поддержать Россию без разрешения КНР.

«Китай заинтересован в том, чтобы его влияние на Северную Корею было большим, чем влияние России. И Китай понимает, что каждый шаг поддержки России со стороны Северной Кореи может вызвать шаг в пользу Украины со стороны Южной Кореи», — добавил он.

Кроме того, Мережко отметил и механизмы ООН как один из способов противодействия появлению войск КНДР в Украине. Однако, по его словам, это может быть сложно, учитывая присутствие в ООН России и использование ею права вето.

Между тем Коваленко отметил, что у Украины есть поддержка со стороны международного общества, а у России — со стороны стран-изгоев. «Но именно присутствие кадровых военных в зоне боевых действий — это уже совсем другая история. Это непосредственное участие армии Северной Кореи в войне против Украины. То есть два против одного», — отметил он.

По его мнению, на это должно отреагировать международное общество, ведь речь идет об изменении формата войны, когда одна страна-жертва противостоит коалиции агрессоров. «Потому что такого еще в современной истории на европейском континенте не происходило», — подчеркнул Коваленко.

Ответом на такую агрессию должна быть физическая поддержка Украины, уверен эксперт. «Например, запустить ракеты Tomahawk[американские крылатые ракеты большой дальности] по позициям российских оккупантов где-то на временно оккупированных территориях Украины — не обязательно по территории РФ. То есть речь идет уже непосредственно об участие[партнеров в войне на стороне Украины], — отметил он. — Если еще одна страна присоединяется к агрессии против Украины своими кадровыми войсками, то наши партнеры, которые какие-то гарантии нам обещали, также должны реагировать на это физически. Не поставками оружия, не введением санкций, а физическим вмешательством, даже на расстоянии».

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