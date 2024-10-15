Российский флот парализован в Азово-Черноморском регионе 1 15.10.2024, 16:19

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И не способен влиять на ход боевых действий.

Российский флот парализован в Азово-Черноморском регионе, заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Москва до сих пор считает себя мощной морской державой, но в реальности Черноморский флот после того, как Силы обороны уничтожили около трети его кораблей, не способен влиять на ход боевых действий, сообщает FREEДОМ.

«Даже несмотря на то, что некоторые единицы [российского флота] могли бы перебросить по внутренним водам, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, что у них остаются в Черноморском флоте, который фактически парализован в Азово-Черноморском регионе. Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморье, то оттуда они сюда также не могут попасть», — прокомментировал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона «Єдині новини».

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ уничтожили около трети кораблей российского Черноморского флота. В перечне потерь — разные типы военных судов: от ракетных крейсеров и больших десантных кораблей до патрульных и десантных катеров.

«Десант им [россиянам] высадить, конечно, сложнее. Для этого им нужно подавить наши береговые ракетные системы, которые находятся у нас на побережье на Одещине и Николаевщине. Тем более, они потеряли много десантных кораблей», — отметил капитан 1-го ранга запаса, замначальника штаба ВМС ВС Украины Андрей Рыженко.

С 10 по 16 сентября после двухлетнего перерыва Военно-морские силы России провели стратегические учения «Океан-24». В пропагандистских СМИ сообщили: в маневрах приняли участие более 400 кораблей, 120 самолетов и 90 тыс. военнослужащих. Операции проводили в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах. В отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что заявленное количество российской военной техники сильно преувеличено.

«Учения действительно проводились в этих районах, но Россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку в настоящее время в них могут принять участие лишь около 300 судов. Учения «Океан-24», вероятно, были попыткой продемонстрировать возможности, несмотря на войну», — предположило Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

По мнению экспертов, Российская Федерация пытается создать угрозу и на Тихоокеанском рубеже. Недавно в Санкт-Петербурге на воду спустили дизель-электрическую подводную лодку Б-610 «Якутск» проекта 636 «Варшавянка». Субмарины этого типа являются носителями ракет «Калибр». «Якутск» стала шестой подлодкой этого класса в составе Тихоокеанского флота России.

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