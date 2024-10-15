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Ученые рассказали о пользе средств для похудения

  • 15.10.2024, 16:22
  • 1,188
Ученые рассказали о пользе средств для похудения

Эти препараты помогут не только сбросить вес.

Ученые из китайской биотехнологической компании Sichuan Nigale Biotechnology установили, что семаглутид улучшает когнитивные способности мышей и защищает их от болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Семаглутид — это лекарственное средство, которое применяется для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. Оно входит в состав многих инъекционных препаратов, таких как Оземпик. Многочисленные исследования показали, что такие лекарства могут бороться не только с лишним весом, но и с кожными заболеваниями и ожирением печени.

В рамках нового эксперимента ученые оценили нейропротекторые свойства семаглутида. Эффективность лекарства протестировали на мышах с человеческим аналогом болезни Альцгйемера. Первой группе грызунов давали донепезил, традиционно применяемый при деменции, второй вводили семаглутид, а третья выступала в качестве контрольной.

В течение шести месяцев исследователи проверяли когнитивные способности грызунов в испытаниях с лабиринтами и различными платформами с препятствиями. Также использовались различные поведенческие тесты. Результаты показали, что мыши, получавшие семаглутид или донепезил, успешнее справлялись с заданиями. Грызуны, которых лечили семаглутидом, также продемонстрировали улучшение повседневных функций, что оценивалось по их поведению при строительстве гнезд.

Анализ тканей мозга испытуемых показал, что семаглутид усиливал регуляцию экспрессии нейропептида окситоцина (OXT) в гиппокампе. Эта область участвует в переводе кратковременной памяти в долговременную, запоминании окружающего пространства и обучении. Кроме того, препарат для лечения диабета снижал нейровоспаление и очищал мозг от токсисных белков.

Ученые отметили, что аналогичные нейропротекнорные свойства могут проявляться и у людей при приеме семаглутида. Чтобы установить, какая дозировка для этого необходима, нужны дополнительные исследования.

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