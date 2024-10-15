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В Белгородской области РФ на войну отправляют чиновников

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  • 15.10.2024, 16:31
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В Белгородской области РФ на войну отправляют чиновников
Вячеслав Гладков

Губернатор жалуется, что не с кем работать.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков пожаловался на нехватку чиновников в регионе. По его словам, они якобы мобилизовались на войну против Украины.

Об этом он рассказал в ВКонтакте, сообщает SOTA.

Гладков утверждает, что чиновники массово присоединяются к добровольческому формированию Барс-Белгород, участникам которого обещали заплатить не менее 80 тысяч рублей.

Он сказал, что хочет договорится с Минобороны России о ротации чиновников, потому что их участие в войне якобы создает проблему «для муниципальной и государственной власти» региона.

«Для меня это — большие кадровые проблемы. Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации, прежде всего руководителей, которые будут помогать БАРСу-Белгороду и не оставят своих рабочих мест, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах», — пожаловался губернатор.

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