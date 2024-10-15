ЕС начал фактические переговоры о присоединении Албании

ЕС начал фактические переговоры о присоединении Албании2
- 15.10.2024, 16:41
В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции.
Сегодня, 15 октября, в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров.
Она стала началом фактических переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Как пишет «Зеркало Недели», об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
В частности, стороны начали переговоры по Кластеру 1: Основы. Он включает следующие сферы и разделы переговоров:
функционирование демократических институтов;
реформа государственного управления;
раздел 23 — Судебная власть и основные права;
раздел 24 — Правосудие, свобода и безопасность;
экономические критерии;
раздел 5 — Государственные закупки;
раздел 18 — Статистика;
раздел 32 — Финансовый контроль.
Отмечается, что делегацию ЕС возглавлял венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи. Венгрия председательствует в Совете Европейского Союза. Албанскую сторону возглавлял премьер Эдди Рама.
«Одним из ключевых приоритетов венгерского председательства является продвижение расширения ЕС, поскольку Европейский Союз нуждается в новом импульсе, свежей энергии и новых перспективах, которые могут придать Западные Балканы. Я с нетерпением жду дальнейшего прогресса Албании на пути к членству в ЕС», — заявил Сийярто.