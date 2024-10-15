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ЕС начал фактические переговоры о присоединении Албании

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  • 15.10.2024, 16:41
ЕС начал фактические переговоры о присоединении Албании

В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции.

Сегодня, 15 октября, в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров.

Она стала началом фактических переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Как пишет «Зеркало Недели», об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, стороны начали переговоры по Кластеру 1: Основы. Он включает следующие сферы и разделы переговоров:

функционирование демократических институтов;

реформа государственного управления;

раздел 23 — Судебная власть и основные права;

раздел 24 — Правосудие, свобода и безопасность;

экономические критерии;

раздел 5 — Государственные закупки;

раздел 18 — Статистика;

раздел 32 — Финансовый контроль.

Отмечается, что делегацию ЕС возглавлял венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи. Венгрия председательствует в Совете Европейского Союза. Албанскую сторону возглавлял премьер Эдди Рама.

«Одним из ключевых приоритетов венгерского председательства является продвижение расширения ЕС, поскольку Европейский Союз нуждается в новом импульсе, свежей энергии и новых перспективах, которые могут придать Западные Балканы. Я с нетерпением жду дальнейшего прогресса Албании на пути к членству в ЕС», — заявил Сийярто.

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