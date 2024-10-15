Генпрокуратура хочет вернуть в Беларусь Крест Ефросиньи Полоцкой
- 15.10.2024, 16:50
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И слуцкие пояса.
По инициативе Генпрокуратуры был составлен перечень культурных ценностей, вывезенных с территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Эти артефакты подлежат возврату, отметили в ведомстве.
В список включили 694 предмета культуры. Среди них — иконы, картины, книги, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Вернуть хотят, в том числе, и Крест Ефросиньи Полоцкой, изготовленный в 1161 году мастером Лазарем Богшей, и слуцкие пояса. В Беларуси сейчас сохранились лишь единичные экземпляры и фрагменты таких поясов. Есть в перечне и такие реликвии, как ключи Могилева и сани Наполеона Бонапарта.
«Указанный список не окончательный — работа по установлению утраченных культурных ценностей, определению их стоимости и репатриации в Беларусь продолжается», — добавили в Генпрокуратуре.
В ведомстве считают, что утраченные ценности находятся в таких странах, как «Соединенные Штаты Америки, Государство Израиль, Украина, Республика Польша и иные». России в этом списке почему-то нет, хотя, по одной из версий, именно в Москву был вывезен Крест Ефросиньи Полоцкой, отмечает «Еврорадио». В частности, об этом говорил профессор Адам Мальдис, когда в Москве обнаружили Слуцкое евангелие.
«Как до нас дошло Слуцкое евангелие — это очень удивительно и загадочно до сих пор. Потому что оно находилось вместе с крестом святой Ефросиньи Полоцкой и тысячами других реликвий в могилёвском музее. В 1941 году это всё было вывезено в Москву. Все остальные ценности не всплыли, кроме Слуцкого евангелия», — рассказывал он в конце нулевых. По мнению Мальдиса, исчезнувшие ценности могут находиться в частных руках.