Россияне не пустили в Беларусь пшеницу

Россияне не пустили в Беларусь пшеницу2
- 15.10.2024, 17:15
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Груз остановили в Злынковском районе.
25 тонн пшеницы из России не доехало до Беларуси на прошлой неделе.
Автомобиль с грузом остановили в Злынковском районе сотрудники российской таможни и передали его Россельхознадзору. При проверке выяснилось, что 25 тонн пшеницы мягких сортов везли в Беларусь с недействительным фитосанитарным сертификатом.
Вывоз грузы из РФ был запрещен, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.