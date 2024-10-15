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Россияне не пустили в Беларусь пшеницу

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  • 15.10.2024, 17:15
  • 1,652
Россияне не пустили в Беларусь пшеницу

Груз остановили в Злынковском районе.

25 тонн пшеницы из России не доехало до Беларуси на прошлой неделе.

Автомобиль с грузом остановили в Злынковском районе сотрудники российской таможни и передали его Россельхознадзору. При проверке выяснилось, что 25 тонн пшеницы мягких сортов везли в Беларусь с недействительным фитосанитарным сертификатом.

Вывоз грузы из РФ был запрещен, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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