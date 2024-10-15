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Украинская разведка громит россиян в Харьковской области

  • 15.10.2024, 17:32
Украинская разведка громит россиян в Харьковской области

Видеофакт.

Украинская аэроразведка успешно работает вдоль всей линии фронта. На этот раз благодаря разведке была уничтожена техника россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Как рассказали в ГУР, операция была проведена благодаря аэроразведчикам подразделений активных действий ГУР МОУ, бойцов бригады НГУ «Хартия», 12 ОЗСП и 92 бригады ВСУ.

Бойцы объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить в своей полосе ответственности в Харьковской области как можно больше российских пушек.

«Круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат - как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и старье смотрите в видео», - подписано видео.

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