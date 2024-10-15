Украинская разведка громит россиян в Харьковской области 15.10.2024, 17:32

Видеофакт.

Украинская аэроразведка успешно работает вдоль всей линии фронта. На этот раз благодаря разведке была уничтожена техника россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Как рассказали в ГУР, операция была проведена благодаря аэроразведчикам подразделений активных действий ГУР МОУ, бойцов бригады НГУ «Хартия», 12 ОЗСП и 92 бригады ВСУ.

Бойцы объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить в своей полосе ответственности в Харьковской области как можно больше российских пушек.

«Круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат - как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и старье смотрите в видео», - подписано видео.

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