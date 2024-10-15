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Россиянам запретили ездить по Казани на старых автомобилях во время саммита БРИКС

  • 15.10.2024, 17:46
Россиянам запретили ездить по Казани на старых автомобилях во время саммита БРИКС

Максимальная показуха.

Сотрудников нескольких предприятий в Казани попросили отказаться от поездок в город на своих старых автомобилях во время саммита БРИКС, сообщили редакции 116.RU информированные источники.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — сказал собеседник издания. По его словам, старые и ржавые автомобили будут портить облик города во время БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По словам помощника Путина РФ Юрия Ушакова, приглашения были отправлены 38 государствам, из которых участие подтвердили 32, 24 из них будут представлены на уровне первых лиц.

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