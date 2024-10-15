Россиянам запретили ездить по Казани на старых автомобилях во время саммита БРИКС 15.10.2024, 17:46

Максимальная показуха.

Сотрудников нескольких предприятий в Казани попросили отказаться от поездок в город на своих старых автомобилях во время саммита БРИКС, сообщили редакции 116.RU информированные источники.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — сказал собеседник издания. По его словам, старые и ржавые автомобили будут портить облик города во время БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По словам помощника Путина РФ Юрия Ушакова, приглашения были отправлены 38 государствам, из которых участие подтвердили 32, 24 из них будут представлены на уровне первых лиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com