Полину Шарендо-Панасюк снова осудили
- 15.10.2024, 17:54
Ей добавили год и день колонии.
Брестской активистке «Европейской Беларуси» Полине Шарендо-Панасюк добавили год и день колонии по статье о злостном неповиновении администрации (статья 411 УК), рассказал Charter97.org ее муж Андрей Шарендо.
По этой статье Полину осудили в третий раз.
Полину Шарендо-Панасюк адержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.
9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.
За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье. У политзаключенной нашли хронический панкреатит средней степени тяжести.