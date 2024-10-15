Курс биткоина обновил максимум с конца июля и обвалился

Курс биткоина обновил максимум с конца июля и обвалился1
- 15.10.2024, 18:13
Цена первой криптовалюты попыталась преодолеть уровень $68 тысяч.
Курс биткоина (BTC) обновил максимум с конца июля, подойдя к отметке $68 тыс. На криптобирже Binance 15 октября цена BTC в моменте поднималась до $67 950.
После резкого роста до нового осеннего рекорда цена первой криптовалюты откатилась обратно к значениям около $65–66 тыс. На 18:07 по Минску монета торгуется по $65,6 тыс.
За последний час на криптобиржах были ликвидированы как короткие, так и длинные позиции трейдеров на $102 млн, из них на биткоин пришлось $39 млн, на Ethereum (ETH) — $27 млн.