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Белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену

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  • 15.10.2024, 19:01
  • 2,126
Белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену

Автомобиль был не его.

В Барановичах пьяный мужчина повредил чужую машину, когда искал свою жену, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, в милицию обратился 47-летний владелец «Мерседес-Бенц Е320», заявив, что на парковке во дворе дома кто-то повредил два задних крыла и задний бампер его автомобиля. Ущерб составил около 1000 белорусских рублей.

Вскоре правоохранители установили, что чужую иномарку повредил 30-летний ранее судимый горожанин. Мужчина вечером с женой был на свадьбе, а после празднества женщина с подругами продолжила гуляния. Фигурант искал супругу, когда во дворе заметил машину, которая, как ему показалось, принадлежит другу жены. В отместку он стал наносить по авто удары руками.

Задержанный в разговоре с правоохранителями признал свою вину, сказав, что дело в алкогольном опьянении. Ему грозит до 3 лет тюрьмы за совершенное хулиганство (ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Беларуси).

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