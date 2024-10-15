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Индия нашла замену российскому углю

  • 15.10.2024, 19:16
Индия нашла замену российскому углю

План РФ заменить рынок ЕС за счет Индии и Китая дал сбой.

Второй крупнейший покупатель российского угля на мировом рынке — Индия резко сократила импорт твердого топлива из России. В январе–сентябре 2024 года страна закупила 6,1 млн т энергетического угля, что на 26% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных индийского аналитического агентства Bigmint, передает The Moscow Times.

Одновременно с этим Индия нарастила общий объем импорта угля на 12% год к году — до 137,8 млн т. Основными поставщиками топлива в страну стали Индонезия, ЮАР и США. Россия занимает четвертое место среди импортеров, опережая Австралию, Мозамбик и Колумбию. При этом доля России в импорте энергетического угля в Индию снизилась до 3% в физическом выражении. В январе–сентябре 2023-го она составляла около 7%.

После введения эмбарго на поставки угля в ЕС, которое вступило в силу в августе 2022 года, российские угольщики начали активно искать новые экспортные направления. В основном поставки были перенаправлены в Китай и Индию.

По данным Минэнерго России, в 2023 году экспорт энергетического и коксующегося угля суммарно снизился почти на 4% год к году и составил 212,5 млн т. В 2023 году Китай закупил у России 100,9 млн т угля (+50 к показателю 2022-го), а Индия — 26 млн т (+31%). На Индию пришлось 12% всего российского экспорта угля.

В этом году экспорт снижается из-за падения рентабельности: экономика поставок за рубеж существенно ухудшилась на фоне падения экспортных цен и увеличения транспортных расходов, сообщили «Ведомостям» представители отрасли. Также возникают трудности с транспортировкой угля в порты юга и северо-запада, откуда он отправляется в Индию. Кроме того, есть сложности с банковскими транзакциями.

По итогам 2024 года экспорт российского угля в Индию может снизиться до 18–20 млн т, или на 23–31% год к году, прогнозирует руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов.

На фоне проблем с экспортом российские угольные компании сокращают добычу — в июле, по данным Росстата, она упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем — 31,5 млн т — стал самым низким с пандемии коронавируса в 2020 году. Относительно пиков, показанных в декабре 2022 года, угольные компании потеряли около 12 млн т ежемесячной добычи, или 27%.

Российская угольная отрасль вступает в самый тяжелый кризис за последние 30 лет, констатировал независимый эксперт в области энергетики Максим Иванов.

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