Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО 15.10.2024, 19:34

Владимир Зеленский

Eсть решения по «Шахедам» и некоторым ракетам.

Украина скоро может усилить свое ПВО. В частности, для лучшего сбивания вражеских ракет и беспилотников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад командующего Воздушными силами по ПВО по сбитию ракет и дронов, а также системам РЭБ.

«Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по «Шахедам» и некоторым видам ракет», - рассказал Зеленский.

Также он сегодня заслушал доклады руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышу о накоплении газа в хранилищах и защите инфраструктуры.

«Все элементы подготовки к зиме, электричество, газ, уголь, то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, абсолютно четко определены», - подчеркнул Зеленский.

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