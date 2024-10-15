Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО
- 15.10.2024, 19:34
Eсть решения по «Шахедам» и некоторым ракетам.
Украина скоро может усилить свое ПВО. В частности, для лучшего сбивания вражеских ракет и беспилотников.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад командующего Воздушными силами по ПВО по сбитию ракет и дронов, а также системам РЭБ.
«Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по «Шахедам» и некоторым видам ракет», - рассказал Зеленский.
Также он сегодня заслушал доклады руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышу о накоплении газа в хранилищах и защите инфраструктуры.
«Все элементы подготовки к зиме, электричество, газ, уголь, то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, абсолютно четко определены», - подчеркнул Зеленский.