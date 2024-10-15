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Россияне сняли на видео огромное кладбище российских военных в Татарстане

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  • 15.10.2024, 20:28
  • 5,488
Россияне сняли на видео огромное кладбище российских военных в Татарстане

Армия РФ несет серьезные потери в Украине.

В Интернете распространилось видео, на котором очевидцы зафиксировали военное кладбище в Татарстане, где захоронены российские военнослужащие, погибшие в войне с Украиной. Кладбище «переполнено» могилами, что подчеркивает масштабы потерь российской стороны. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Украина 365».

На кадрах можно увидеть многочисленные российские флаги и флаги различных подразделений, что позволяет идентифицировать место как военное захоронение. В комментариях к видео говорится, что потери настолько велики, что люди решили заснять кладбище и показать это родственникам, чтобы они могли увидеть масштабы происходящего.

«Короче капец, Эдик, тут ужас», - комментируют видео женщина, снимающая происходящее на камеру.

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