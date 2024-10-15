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В Витебске из зоопарка сбежала канадская волчица

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  • 15.10.2024, 20:39
  • 1,238
В Витебске из зоопарка сбежала канадская волчица
Иллюстративное фото

Ее смогли отловить только через четыре дня.

Из витебского зоопарка 11 октября сбежали два молодых канадских волка. Об этом рассказала на своей странице в Facebook витебская волонтерка и журналистка Жанна Жалевич. Внимание на пост обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Для поимки зверей привлекли специалистов спецавтобазы. В день побега животных один из ловцов достал волчонка двумя усыпительными выстрелами.

А вот юная хищница скрывалась четыре дня. Минувшей ночью волчица попала в одну из трех расставленных на берегу Двины ловушек и вернулась в клетку.

Напомним, волчата родились в зоопарке Витебска летом 2023 года. Их мама поселилась в вольере еще в 2011 году: ее привезли из российского передвижного зоопарка. Позже в Витебске появился и самец канадского волка.

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