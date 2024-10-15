В Витебске из зоопарка сбежала канадская волчица 1 15.10.2024, 20:39

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Иллюстративное фото

Ее смогли отловить только через четыре дня.

Из витебского зоопарка 11 октября сбежали два молодых канадских волка. Об этом рассказала на своей странице в Facebook витебская волонтерка и журналистка Жанна Жалевич. Внимание на пост обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Для поимки зверей привлекли специалистов спецавтобазы. В день побега животных один из ловцов достал волчонка двумя усыпительными выстрелами.

А вот юная хищница скрывалась четыре дня. Минувшей ночью волчица попала в одну из трех расставленных на берегу Двины ловушек и вернулась в клетку.

Напомним, волчата родились в зоопарке Витебска летом 2023 года. Их мама поселилась в вольере еще в 2011 году: ее привезли из российского передвижного зоопарка. Позже в Витебске появился и самец канадского волка.

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