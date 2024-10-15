ВСУ ведут бои на 10 направлениях 15.10.2024, 20:49

Больше всего атак россияне совершили на Кураховском направлении.

С начала суток уже произошло 96 боестолкновений на 10 направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке во вторник, 15 октября.

«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику», - говорится в сообщении.

Так, на Харьковском направлении россияне безрезультатно штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал возле Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. 11 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики совершили 13 штурмов вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Девять боестолкновений завершились, еще четыре — продолжаются.

На Краматорском направлении отражены две атаки в районе Калиновки и Предтечино.

На Торецком направлении состоялось семь вражеских штурмов в районе Торецка, Дачного и Щербиновки. Все они остановлены.

На Покровском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра. Силы обороны отразили 11 атак противника, три боестолкновения — продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 30 раз в сторону Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. 16 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времевском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Раздольного.

На Ореховском направлении россияне тщетно атаковали вблизи Малой Токмачки.

Также один раз враг штурмовал позиции ВСУ на Приднепровском направлении.

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