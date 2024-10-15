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В минской кофейне продают кофе с фотографиями кошек

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  • 15.10.2024, 21:19
В минской кофейне продают кофе с фотографиями кошек

Фотофакт.

Идея пришла бариста Екатерине. Каждый, кто купит кофе, может помочь бездомному животному найти дом. Чтобы это стало возможным, на стаканчиках размещают большие наклейки с фото питомцев и контактом волонтеров, пишет «Онлайнер».

Девушка рассказывает, что всю организационную работу по созданию и печати наклеек взяла на себя. А волонтеры помогли подобрать фото и истории животных.

Первая партия наклеек в 240 штук закончилась быстро, теперь их напечатали больше 1000 — все Катя вырезает вручную. Гости кофейни, по словам девушки, дают позитивный отклик относительно необычной идеи.

В будущем Катя хочет сделать что-то вроде отдельных анкет с историей каждого животного. Их можно будет давать потенциальному хозяину, если захочется узнать о питомце больше.

Находится Liga Coffee на первом этаже ТЦ «Гиппо» (пр-т Рокоссовского, 2).

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