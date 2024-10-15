Украинские власти объявили об обязательной эвакуации Купянска 1 15.10.2024, 21:28

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Из-за наступления РФ.

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию мирных жителей из города Купянск Харьковской области, а также из трех соседних прифронтовых районов – сел Кондрашовка, Петропавловка и Куриловка.

Глава военной администрации области Олег Синегубов объяснил это решение «ухудшением военной ситуации» и тем, что власти «не могут обеспечить проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, поскольку враг обстреливает критическую инфраструктуру, восстановление которой сейчас невозможно».

Купянск – крупный железнодорожный узел восточной Украины, находящийся в 116 километрах от Харькова. Российские войска захватили город почти сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину – в конце февраля 2022 года. Осенью того же года ВСУ удалось отбить его обратно. Сейчас российская армия вновь пытается захватить Купянск, выйдя на окраины сёл на берегу реки Оскол, которая разделяет город пополам.

До начала полномасштабной войны в Купянском районе проживали свыше 50 тысяч человек, в самом городе Купянск – свыше 25 тысяч. По словам Олега Синегубова сейчас на левом, восточном берегу реки Оскол, к которому вплотную подошла российская армия, остаются около четырех тысяч мирных жителей.

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