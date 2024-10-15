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Правительство Польши приняло миграционную стратегию

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  • 15.10.2024, 21:48
Правительство Польши приняло миграционную стратегию

Цель — обезопасить восточную границу страны и ЕС.

«Вернуть контроль. Обеспечить безопасность» — миграционная стратегия принята. Решение сложное, но очень нужное и ожидаемое», — так подытожил в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск работу Совета Министров страны над документом, который был принят 15 октября вечером.

Еще 12 октября Туск озвучил некоторые положения стратегии на съезде возглавляемой им «Гражданской коалиции». Политик подчеркнул заявил, что правительство Польши не будет осуществлять те идеи ЕС, такие как миграционный пакт, подрывающие безопасность Польши, передает «Польское радио».

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила 14 октября, что Евросоюзу важно и необходимо защищать свои внешние границы, в частности с Россией и Беларусью. В то же время она подчеркнула, что государства ЕС имеют международные обязательства и обязательства перед ЕС, включая обеспечение доступа мигрантам к процедуре предоставления убежища.

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