Соболенко в этом году заработала более $8 миллионов

Соболенко в этом году заработала более $8 миллионов3
- 15.10.2024, 22:01
28 октября белорусская теннисистка станет первой ракеткой мира.
Арина Соболенко в этом году заработала почти 8,7 млн долларов (в прошлом сезоне — 8,2 миллиона долларов).
Белоруска возглавила рейтинг WTA по призовым за сезон 2024 года. Она обогнала Игу Свентек из Польши, заработавшей $7,5 млн. На третьем месте — американка Коко Гауф с 5,03 млн долларов.
Виктория Азаренко в рейтинге занимает 30-е место с $1,4 млн, Александра Саснович — 122-е с 431 тысячей долларов.