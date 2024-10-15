Соболенко в этом году заработала более $8 миллионов 3 15.10.2024, 22:01

Арина Соболенко

28 октября белорусская теннисистка станет первой ракеткой мира.

Арина Соболенко в этом году заработала почти 8,7 млн долларов (в прошлом сезоне — 8,2 миллиона долларов).

Белоруска возглавила рейтинг WTA по призовым за сезон 2024 года. Она обогнала Игу Свентек из Польши, заработавшей $7,5 млн. На третьем месте — американка Коко Гауф с 5,03 млн долларов.

Виктория Азаренко в рейтинге занимает 30-е место с $1,4 млн, Александра Саснович — 122-е с 431 тысячей долларов.

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