В Речице прошел суд над полным тезкой главного энергетика из структуры «Белоруснефти»
- 15.10.2024, 22:27
Похоже, судили именно начальника.
В Речице 15 октября состоялся суд над Клименком Владимиром Владимировичем. Мужчину судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Фамилия, имя и отчество подсудимого полностью совпадают с данными главного энергетика — начальника энергослужбы Беларусского газоперерабатывающего завода, сообщает «Флагшток».
Издание отмечает, что вероятность того, что был задержан именно начальник структуры «Белоруснефти», а не его однофамилец, достаточно высока, поскольку, по данным BELPOL, на 2021 год в Речицком районе не было зарегистрировано других жителей с такими же именем, фамилией и отчеством.
В приемной завода после завершения слушаний «Флагштоку» сообщили, что главный энергетик находится на рабочем месте.