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В Речице прошел суд над полным тезкой главного энергетика из структуры «Белоруснефти»

  • 15.10.2024, 22:27
В Речице прошел суд над полным тезкой главного энергетика из структуры «Белоруснефти»
Главный энергетик — начальник энергослужбы Беларусского газоперерабатывающего завода Владимир Клименок. Фото: dneprovec.by

Похоже, судили именно начальника.

В Речице 15 октября состоялся суд над Клименком Владимиром Владимировичем. Мужчину судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Фамилия, имя и отчество подсудимого полностью совпадают с данными главного энергетика — начальника энергослужбы Беларусского газоперерабатывающего завода, сообщает «Флагшток».

Издание отмечает, что вероятность того, что был задержан именно начальник структуры «Белоруснефти», а не его однофамилец, достаточно высока, поскольку, по данным BELPOL, на 2021 год в Речицком районе не было зарегистрировано других жителей с такими же именем, фамилией и отчеством.

В приемной завода после завершения слушаний «Флагштоку» сообщили, что главный энергетик находится на рабочем месте.

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