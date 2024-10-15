В Речице прошел суд над полным тезкой главного энергетика из структуры «Белоруснефти» 15.10.2024, 22:27

Главный энергетик — начальник энергослужбы Беларусского газоперерабатывающего завода Владимир Клименок. Фото: dneprovec.by

Похоже, судили именно начальника.

В Речице 15 октября состоялся суд над Клименком Владимиром Владимировичем. Мужчину судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Фамилия, имя и отчество подсудимого полностью совпадают с данными главного энергетика — начальника энергослужбы Беларусского газоперерабатывающего завода, сообщает «Флагшток».

Издание отмечает, что вероятность того, что был задержан именно начальник структуры «Белоруснефти», а не его однофамилец, достаточно высока, поскольку, по данным BELPOL, на 2021 год в Речицком районе не было зарегистрировано других жителей с такими же именем, фамилией и отчеством.

В приемной завода после завершения слушаний «Флагштоку» сообщили, что главный энергетик находится на рабочем месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com