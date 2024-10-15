ВСУ с начала года уничтожили российских артсистем на $8 млрд 15.10.2024, 22:38

В один из дней украинцы уничтожили 81 артсистему.

С 1 января по 1 октября силы обороны Украины в войне против РФ уничтожили 10 373 артсистемы российских оккупантов. Об этом 15 октября проинформировал пресс-центр Минобороны Украины.

«Самым черным днем» для армии страны-агрессора стало 22 сентября, когда, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что один артиллерийский дивизион включает 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Таким образом, в течение девяти месяцев украинские военные уничтожили условных 144 артбригады врага, посчитали в Минобороны Украины.

«Стоимость уничтоженной в этом году российской техники – не менее $8 млрд. Это приблизительная цифра, основанная на информации из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику на мировом рынке», – говорится в сообщении.

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