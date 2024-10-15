закрыть
15 октября 2024, вторник, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ с начала года уничтожили российских артсистем на $8 млрд

  • 15.10.2024, 22:38
ВСУ с начала года уничтожили российских артсистем на $8 млрд

В один из дней украинцы уничтожили 81 артсистему.

С 1 января по 1 октября силы обороны Украины в войне против РФ уничтожили 10 373 артсистемы российских оккупантов. Об этом 15 октября проинформировал пресс-центр Минобороны Украины.

«Самым черным днем» для армии страны-агрессора стало 22 сентября, когда, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что один артиллерийский дивизион включает 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Таким образом, в течение девяти месяцев украинские военные уничтожили условных 144 артбригады врага, посчитали в Минобороны Украины.

«Стоимость уничтоженной в этом году российской техники – не менее $8 млрд. Это приблизительная цифра, основанная на информации из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику на мировом рынке», – говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина