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Чехия после трехлетней паузы назначила нового посла в России

  • 15.10.2024, 23:46
Чехия после трехлетней паузы назначила нового посла в России

Прага направит в Москву бывшего замминистра обороны.

Новый посол Чехии бывший замминистра обороны страны Даниэль Коштовал прибудет в Россию в начале 2025 года, сообщили в чешском МИДе.

«У ключевых стран, являющихся стратегическими союзниками Чехии, таких как Великобритания, Франция, Германия, Польша и Соединенные Штаты, есть послы в России. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии по продвижению чешских интересов», — сказал министр иностранных дел Ян Липавский.

Россия выдала агреман (то есть одобрила кандидатуру) на назначение Коштовала.

В мае этого года Чехия отозвала своего посла Витезлава Пивоньку из России. Он стал послом в стране в 2018 году. Чехия отозвала его из Москвы для консультаций 24 февраля 2022-го. Портал Lidovsky.cz писал, что с тех пор Пивонька жил в чешской столице. Коштовала называли среди возможных кандидатов на место главы дипмиссии в России.

На данный момент интересы Праги в Москве представляет временный поверенный в делах — Ян Ондржейка.

Коштовал с 1996 года работал в МИД Чехии в качестве директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и директора департамента неевропейских стран. С 1998 по 2002 год работал в постоянном представительстве Чешской Республики при Североатлантическом альянсе (НАТО).

Дипломат уже работал в посольстве в Москве — с 2003 по 2006 год, в 2009–2011 годах он работал в дипмиссии в Вашингтоне, в том числе в 2010–2011 годах как временный поверенный в делах. В 2013-м занял пост замминистра обороны и пробыл в должности пять лет. Позднее был председателем комитета Европейского оборонного агентства, членом Чешского евроатлантического совета и старшим научным сотрудником Пражского центра трансатлантических отношений.

Коштовал в 2022-м отмечал, что «Украина имеет право на самооборону» и защиту своей территориальной целостности.

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