Минский бизнесмен получил 5 лет колонии за донаты 16.10.2024, 5:36

Сергей Юнчиц

Сергея Юнчица судила Елена Курганова.

В Минске огласили приговор бизнесмену Сергею Юнчицу, который обвинялся в финансировании деятельности «экстремистского» формирования и содействии «экстремистской» деятельности, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Судья Елена Курганова назначила Сергею Юнчицу пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. По каким из предъявленных обвинений его признали виновным и когда был оглашен пригоров — неизвестно.

Сергей Юнчиц до 2023 года управлял семейной компанией «Юнико-дентал», которая занимается поставками стоматологических материалов, инструментов и оборудования известных в отрасли брендов, выяснило «Зеркало» из данных единого госрегистра юрлиц и ИП.

По данным ресурса dissidentby, бизнесмена задержали во время рейда силовиков на родственников политзаключенных 23−24 января 2024 года.

Правозащитники признали Сергея Юнчица политзаключенным.

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