закрыть
16 октября 2024, среда, 0:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский бизнесмен получил 5 лет колонии за донаты

  • 16.10.2024, 5:36
Минский бизнесмен получил 5 лет колонии за донаты
Сергей Юнчиц

Сергея Юнчица судила Елена Курганова.

В Минске огласили приговор бизнесмену Сергею Юнчицу, который обвинялся в финансировании деятельности «экстремистского» формирования и содействии «экстремистской» деятельности, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Судья Елена Курганова назначила Сергею Юнчицу пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. По каким из предъявленных обвинений его признали виновным и когда был оглашен пригоров — неизвестно.

Сергей Юнчиц до 2023 года управлял семейной компанией «Юнико-дентал», которая занимается поставками стоматологических материалов, инструментов и оборудования известных в отрасли брендов, выяснило «Зеркало» из данных единого госрегистра юрлиц и ИП.

По данным ресурса dissidentby, бизнесмена задержали во время рейда силовиков на родственников политзаключенных 23−24 января 2024 года.

Правозащитники признали Сергея Юнчица политзаключенным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина