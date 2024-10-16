Минский бизнесмен получил 5 лет колонии за донаты
- 16.10.2024, 5:36
Сергея Юнчица судила Елена Курганова.
В Минске огласили приговор бизнесмену Сергею Юнчицу, который обвинялся в финансировании деятельности «экстремистского» формирования и содействии «экстремистской» деятельности, сообщил правозащитный центр «Вясна».
Судья Елена Курганова назначила Сергею Юнчицу пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. По каким из предъявленных обвинений его признали виновным и когда был оглашен пригоров — неизвестно.
Сергей Юнчиц до 2023 года управлял семейной компанией «Юнико-дентал», которая занимается поставками стоматологических материалов, инструментов и оборудования известных в отрасли брендов, выяснило «Зеркало» из данных единого госрегистра юрлиц и ИП.
По данным ресурса dissidentby, бизнесмена задержали во время рейда силовиков на родственников политзаключенных 23−24 января 2024 года.
Правозащитники признали Сергея Юнчица политзаключенным.