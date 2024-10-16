Беларусь упустила победу в матче с Люксембургом 16.10.2024, 0:36

В матче футбольной Лиги наций было два пенальти.

15 октября на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия) состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Люксембурга. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В первом тайме белорус Валерий Громыко не реализовал пенальти

На 55-й минуте счет открыл Сергей Политевич с передачи Громыко. Удержать победный счет белорусам не удалось – ничью для гостей вырвал форвард Жерсон Родригеш, отличившийся с пенальти на 78-й минуте.

В турнирной таблице группы 3 Беларусь с 6 очками занимает второе место. У Люксембурга два балла и четвертая строчка в квартете. Также в группе выступают Северная Ирландия (7) и Болгария (5).

Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в группах лиги В.

15 ноября белорусы сыграют в гостях с Северной Ирландией, но состоится ли матч в Белфасте, пока определенности нет. А 18 ноября будет игра в Пловдиве с болгарами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com