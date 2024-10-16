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Беларусь упустила победу в матче с Люксембургом

  • 16.10.2024, 0:36
Беларусь упустила победу в матче с Люксембургом

В матче футбольной Лиги наций было два пенальти.

15 октября на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия) состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Люксембурга. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В первом тайме белорус Валерий Громыко не реализовал пенальти

На 55-й минуте счет открыл Сергей Политевич с передачи Громыко. Удержать победный счет белорусам не удалось – ничью для гостей вырвал форвард Жерсон Родригеш, отличившийся с пенальти на 78-й минуте.

В турнирной таблице группы 3 Беларусь с 6 очками занимает второе место. У Люксембурга два балла и четвертая строчка в квартете. Также в группе выступают Северная Ирландия (7) и Болгария (5).

Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в группах лиги В.

15 ноября белорусы сыграют в гостях с Северной Ирландией, но состоится ли матч в Белфасте, пока определенности нет. А 18 ноября будет игра в Пловдиве с болгарами.

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