В Беларуси начали резать льготы 2 16.10.2024, 8:07

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Начали с жилья.

Правительство Беларуси решило уменьшить объемы льготного кредитования строительства жилья в этом году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале его постановлению, их выдадут на около 115 млн рублей меньше, чем планировалось.

Ранее на эти цели предполагалось выделить 973,5 млн рублей. В измененном документе указана сумма в 858,4 млн рублей. Недостающую часть предлагается закрыть за счет кредитов банков, но выделяемых на коммерческих условиях.с частичным погашением за счет субсидий.

В 2024 году на финансирование жилищного строительства в Беларуси всего должно быть направлено более 7,55 млрд рублей. Около 1,133 млрд из них составят бюджетные ресурсы, свыше 4,2 млрд — личные средства граждан, около 678 млн — затраты организаций.

Отметим, ранее Лукашенко призывал урезать соцпакет белорусам.

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