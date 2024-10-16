В Беларуси начали резать льготы

В Беларуси начали резать льготы2
- 16.10.2024, 8:07
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Начали с жилья.
Правительство Беларуси решило уменьшить объемы льготного кредитования строительства жилья в этом году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале его постановлению, их выдадут на около 115 млн рублей меньше, чем планировалось.
Ранее на эти цели предполагалось выделить 973,5 млн рублей. В измененном документе указана сумма в 858,4 млн рублей. Недостающую часть предлагается закрыть за счет кредитов банков, но выделяемых на коммерческих условиях.с частичным погашением за счет субсидий.
В 2024 году на финансирование жилищного строительства в Беларуси всего должно быть направлено более 7,55 млрд рублей. Около 1,133 млрд из них составят бюджетные ресурсы, свыше 4,2 млрд — личные средства граждан, около 678 млн — затраты организаций.
Отметим, ранее Лукашенко призывал урезать соцпакет белорусам.