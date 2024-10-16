Планы Гомсельмаша по продаже техники в Россию находятся под угрозой срыва 1 16.10.2024, 8:14

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У россиян нет денег.

В 2024 году продажи сельхозтехники на территории России переживают крутой спад, пишет «Флагшток». Масштабы падения озвучил президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин:

«Где-то на 30% стали покупать меньше техники, чем покупали год назад в это же время. Это показатель того, что крестьяне мало зарабатывают, то есть они не уверены в своем светлом будущем, поэтому начинают сильно экономить на проектах развития».

Причинами падения стало снижение доходов аграриев из-за неблагоприятных погодных условий и гибели урожая, удорожание техники, а также высокая стоимость кредитования. Все эти факторы привели к тому, что приобретение новых машин стало менее доступным.

«Многие аграрии просто остановили закупки, сделки часто происходят вынужденно, под решение наиболее острых агротехнических задач. В нынешнем году существенных продаж и роста импорта ожидать не стоит», — рассказала в интервью изданию Агроинвестор генеральный директор «ОПТИТЭК» Татьяна Фадеева.

Падение спроса на сельхозтехнику подрывает финансовую стабильность дилеров, работающих на российском рынке.

«На стороне дилеров нет особого позитива. Склады полны, экономика под давлением затрат на персонал и кредиты. Думаю, 2024 год будет серьёзным тестом для дилерского сообщества», — прокомментировал ситуацию изданию Агроинвестор председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов.

Схлопывание российского рынка сельхозтехники произошло на фоне позитивных ожиданий от 2024 года руководства ОАО «Гомсельмаш». Гомсельмаш, делающий ставку на российский рынок, в сентябре 2023 года заявлял о плане выпустить 3 500 единиц самоходной уборочной техники. В апреле 2024 года скорректировал в увеличение экспорта на 12%. Для этого предполагалось произвести 3 260 единиц. Однако кризис российского рынка сельхозтехники грозит опровергнуть все позитивные прогнозы.

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