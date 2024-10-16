Чего ждем? 1 Михаил Подоляк

16.10.2024, 8:18

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Россию и Иран можно победить без единого выстрела.

В экспертной среде быстро распространяется аббревиатура CRINK. Ею обозначают «стратегический агрессивный картель», в котором юридически присутствуют Россия, Иран и Северная Корея. А фактически и неформально – еще некоторые страны с богатыми ресурсами. Он (картель) выступает как новая глобальная угроза для Запада, которой в прошлом были страны Оси и Варшавского договора. Война в Украине обнаружила военную и промышленную несостоятельность РФ, вынудив соучастников оказывать ей существенную помощь. Это сплотило союз, который от создания региональных угроз (Восточная Европа, Ближний Восток, Тихоокеанский регион) перешел к атакам на мировой порядок. Когда-то вообще немыслимое, сегодня такое нападение приближается из-за обмена ракетными, авиационными и подводными технологиями внутри CRINK.

Украина, героически сдерживая РФ, не располагает ресурсами для противостояния всему альянсу. Это же вообще нонсенс. За нас вроде бы западный мир, на бумаге более мощный по каждому параметру. Но CRINK просто быстрее и циничнее, прежде всего быстрее в гонках по ступенькам эскалации и циничный в сознательном уничтожении международного права и ограничительных конвенций. Противодействие опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям. Так, отсутствие реакции на массовые поставки Shahed из Ирана подтолкнуло РФ к покупке иранских баллистических ракет. КНДР прошла безнаказанной продажа россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу.

Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций. Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны – от их импорта, и в этом сражении можно победить, не сделав ни одного выстрела. Чего именно ждем?

Михаил Подоляк, Telegram

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