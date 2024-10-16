Выбор очевиден 2 Пол Тейлор

16.10.2024, 8:51

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Пол Тейлор

Кажется, Западу нужен новый шок.

В коридорах Брюсселя царит ощущение, что политическая воля помочь Украине одержать победу над российской агрессией ослабевает — по обе стороны Атлантики. Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что может потребоваться «второй шок», подобный полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года, чтобы вывести западные страны из оцепенения и подтолкнуть европейцев к более радикальным шагам по укреплению и интеграции собственной обороны. Таким потрясением может стать внезапный крах украинской фронтовой обороны, еще одна резня в стиле Бучи, устроенная российскими войсками, или победа Дональда Трампа 5 ноября. Любой из этих вариантов станет катастрофой для Киева.

Пока же США заняты своими президентскими выборами и эскалацией войны на Ближнем Востоке, которая вытеснила из заголовков новостей наступательные действия Москвы на Донбассе. Франция отвлечена политическим и финансовым кризисом, власть Эмманюэля Макрона внутри страны и его влияние в Европе быстро ослабевают. Германия парализована междоусобными распрями в своей немощной трехпартийной коалиции, которая может продержаться до всеобщих выборов, намеченных на сентябрь 2025 года, а может и не продержаться.

Великобритания борется с собственными бюджетными проблемами, пока новое лейбористское правительство сосредоточено на ремонте здравоохранения и общественных служб на фоне шумихи в СМИ по поводу сомнительных подарков от политических доноров. Тем временем крайне правые, пророссийские партии набирают силу на многих европейских выборах, в частности, недавно в Австрии.

В сентябре Россия захватила больше украинской территории, чем за любой месяц с марта 2022 года. Однако, несмотря на поездку Владимира Зеленского на Генеральную ассамблею ООН и в Вашингтон, чтобы представить «план победы» и попросить больше оружия и более свободные руки для его применения на российской земле, внимание Америки и Европы рассеялось. Для Киева настали опасные и разочаровывающие времена.

Джо Байден, все больше превращающийся в «хромую утку», избегает любых политических шагов, которые могут подорвать шансы Камалы Харрис не пустить Трампа в Белый дом. Это ограничивает не только его возможности контролировать Израиль в его борьбе с ХАМАСом, «Хезболлой» и Ираном, но и его готовность разрешить Украине нанести удар вглубь России ракетами, поставленными США, или европейским оружием с американскими компонентами. Байден по-прежнему обеспокоен тем, что Владимир Путин может поднять ядерную ставку или принять ответные меры против Запада, которые могут расширить конфликт и дать Трампу пропагандистскую дубинку, чтобы бить демократов.

Великобритания и Франция, поставляющие Украине ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow и Scalp, не могут разрешить их неограниченное применение против российских тыловых баз без «зеленого света» США. Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает уклоняться от поставок ракетного комплекса Taurus, который Киев давно просит использовать для поражения российских линий снабжения и ракетных стартовых площадок. Нежелание Шольца объясняется предвыборной позицией («Альтернатива для Германии» и «Альянс Сарры Вагенкнехт« выступают против войны), историческими причинами (его СДП всегда была партией мира) и боязнью навлечь на Германию российское возмездие.

В своих прощальных речах и интервью бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично выразил сожаление, что западные союзники не поставили Украине больше оружия до полномасштабного вторжения России в 2022 году, утверждая, что это затруднило бы наступление Москвы и даже могло бы его сдержать. Это ретроспективный взгляд, тем более что Столтенберг по-прежнему не желает осуждать осторожность США или открыто выступать за глубокий удар.

Генерал-майор в отставке Гордон «Скип» Дэвис сетует на то, что «администрация Байдена снова и снова затягивает время». Выступая на заседании Европейского политического центра (EPC), посвященном ситуации на Украине, он сказал, что Вашингтон переоценил вероятность того, что Путин пойдет на эскалацию конфликта, и поэтому продолжал предоставлять Киеву достаточно средств, чтобы удержать его на плаву, не предоставляя при этом средств для достижения победы. Мы хотим не «столько, сколько потребуется», а «сколько бы ни потребовалось», — добавил Дэвис.

Чиновники ЕС видят параллель между нежеланием предоставить Украине помощь, способную изменить ход событий, и упорным сопротивлением крупных европейских держав против коллективных займов и совместных закупок оружия для укрепления обороны Украины и своей собственной. Многие европейские страны опустошили свои истрепанные запасы боеприпасов для снабжения Киева и изо всех сил пытаются расширить национальную оружейную промышленность или обеспечить поставки за рубеж.

«В начале этого года, когда комиссия опубликовала свою стратегию развития оборонной промышленности, был некоторый импульс в пользу усиления европейской оборонной интеграции», — сказал мне один высокопоставленный чиновник. «Но после европейских выборов и политических проблем в ключевых столицах он угас». Теперь может потребоваться потрясение, такое, как возвращение к власти натовского скептика Трампа, чтобы возобновить энергию и направить больше средств на оборонные усилия ЕС. Если Харрис победит, есть риск, что столицы ЕС ослабят свои позиции и вернутся к опоре на защиту США, как это сделали некоторые после победы Байдена над Трампом в 2020 году.

Украина не может позволить себе ждать такого «второго шока», который потряс бы западные правительства, поскольку ее силы ежедневно истекают кровью в войне на истощение с более многочисленным противником. «Нельзя ожидать, что Украина продержится еще 30 месяцев, когда наша собственная страна является полем боя и подвергается ежедневным ударам», — сказал Николай Белесков, старший аналитик Национального института стратегических исследований Украины, на том же заседании EPC. — «Чего мы не видим, так это долгосрочной стратегии устойчивой поддержки. В противном случае будет реализован сценарий победы России».

Для европейских правительств, независимо от их внутренних трудностей, выбор должен быть очевиден. Поддержите Украину более решительно сейчас, включая возможности нанесения глубоких ударов, или окажетесь в гораздо худшем стратегическом положении в следующем году, когда ободренный Путин будет перевооружаться для своей следующей завоевательной войны.

Пол Тейлор, The Guardian

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