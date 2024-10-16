На эти даты что-то готовится 2 Иван Яковина

16.10.2024, 8:45

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Для Путина это гигантская проблема.

Израиль собирается нанести ответный удар по Ирану. При этом американцы предостерегают Израиль от этого, поскольку опасаются серьезных последствий для мировых нефтяных рынков. Ну тут намечается очень важная история.

С 22 по 24 октября в российском городе Казань, это республика Татарстан, пройдет саммит стран БРИКС. По сути дела, это саммит диктатур или полудиктатур, которые выступают против американоцентричного мира, вот этого Pax Americana, против нынешнего мирового порядка, который им во многом не нравится, они хотели бы его изменить.

На саммит позвали не только участников БРИКС, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но и руководителей других стран. Например, туда Владимир Путин позвал иранского президента Масуда Пезешкиана и тот уже подтвердил свою присутствие, то есть с 22 по 24 октября он будет в Казани. И туда же позвали Саудовского принца Мухаммеда Бен Салмана. Иранский лидер, как я сказал, подтвердил свое присутствие, а вот Саудовский отказался. То есть, получается, что самый главный гость не приедет. Почему самый главный — чуть ниже, но сейчас я хочу, смотрите, что хочу сказать.

Я вполне допускаю, что как раз в эти дни, то есть с 22 по 24 октября, Израиль и попытается провести или даже проведет свою военно-воздушную операцию против Ирана. Потому что многие диктаторы соберутся в гостях у Путина в Казани, и иранский президент тоже там будет заседать, то есть он не сможет в оперативном режиме принимать решение, находясь в окружении своих генералов, помощников и так далее. Он будет находиться в другой стране за тысячи километров от места событий. Плюс Пезешкиан в случае начала проведения израильской операции даже не сможет вернуться в Иран, поскольку его самолет собьют израильские самолеты, которые будут кружить над Ираном в этот момент. И в общем, я думаю, он всю эту операцию израильскую просидит в Казани, как на иголках. Думаю, вполне вероятная история, что именно через неделю, как 22−24 это все состоится во время саммита БРИКС. Ну и таким образом, кстати, Израиль еще покажет большой средний палец Ирану, что он всегда с удовольствием делает.

Кстати, вот тот факт, что Мухаммад бен Салман, это кронпринц Саудовской Аравии, фактически управляющий этой страной, отказался ехать в Казань на саммит, может говорить еще и о том, что он знает, что что-то готовится на эти даты. Если бы я знал или подозревал даже, что готовится американо-израильское нападение на Иран, в результате которого Иран может ударить по нефтяным объектам в моей стране, то есть в Саудовской Аравии, я бы наверно все-таки никуда бы не ехал и подождал бы. По крайней мере, до выборов американских сидел бы дома и смотрел бы, не произойдет ли какая-нибудь гадость, которую сделают либо одни, либо другие. Если вся моя экономика зависит от нефти, я конечно волнуюсь, чтобы иранцы не сожгли все мои нефтяные объекты. И этот самый Кронпринц остался в Рияде.

Для Путина — это гигантская проблема. Строго говоря, на мой взгляд, весь этот саммит БРИКС в Казани затевался как раз ради того, чтобы привезти туда саудовского кронпринца и показать ему Казань, показать ему казанский Кремль. Кстати, я там был, довольно красиво там все, там действительно огромная очень красивая мечеть, рядом — православная церковь. И это, знаете как хорошая демонстрация — вот смотрите у нас сосуществует ислам и христианство, и никто друг друга не убивает, не режет, у нас все замечательно. То есть из пиар-соображений этот саммит собирались провести в Казани и позвать туда кронпринца Саудовской Аравии, для которого всякие религиозные вопросы традиционно имеют большое значение. И вот ему хотели бы показать и договориться с ним тут же о том, чтобы Саудовская Аравия не наращивала производство нефти хотя бы до конца 2025-го года. Почему?

Потому что, потому что у России просто не останется денег. Дело в том, что в следующем году сильнее всех подорвать экономику России может именно саудовский кронпринц, если не отменит решение постепенно наращивать добычу нефти в своем замечательном королевстве. А Саудовская Аравия уже заявила, что с декабря начинает увеличивать масштабы производства нефти. Сейчас там идут подготовительные работы — вероятнее все расконсервируют какое-то оборудование, и значит с декабря начнут гнать нефти гораздо больше, и каждый месяц начиная с декабря производство нефти будет увеличиваться в Саудовской Аравии. Почему?

Саудиты говорят, что из-за того, что мы соблюдаем квоты, а остальные страны не соблюдают, мы теряем свою долю рынка, мы теряем доходы, цены на нефть остаются на низком для нас уровне. В общем, мы открываем эти шлюзы, будем производить много нефти и будем добирать необходимые нам деньги за счет просто объемов производства этой нефти. Да, она будет дешевле, но за счет объемов мы будем получать гораздо. И раз вы, все остальные страны мира, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. А нефть в Саудовской Аравии добывать стоит почти ничего, поэтому страна будет получать прибыль, даже если нефть упадет очень резко в своей цене.

То есть, Саудовская Аравия все равно останется в очень большом плюсе. А вот Россия не останется, потому что российскую нефть добывать в вечной мерзлоте Крайнего Севера стоит много денег, а потом эту нефть еще по трубам надо гнать в порт Новороссийск, а потом из порта Новороссийска на каком-то левом танкере тащить в Индию. В общем, это стоит безумных денег, гораздо дороже, чем саудовская нефть.

Поэтому для Путина суперважно, чтобы цена на нефть в 2025 году оставалась ну хотя бы на нынешнем уровне. А саудиты говорят — а пускай падает. Поэтому Путин звал к себе саудовского кронпринца, умолять его, чтобы хотя бы один год он повременил, потому что иначе у Путина в бюджете резко схлопнется количество денег и не будет денег на войну. И для России это соответственным образом обернулось бы огромной катастрофой. Но саудовский принц отказался. И это вызовет, конечно, для России огромные бюджетные потери. То есть денег в бюджете будет гораздо меньше, чем могло бы быть.

Почему? Потому что примерно 65% российского бюджета так или иначе зависит от наполнения, от цен на нефть и оттого — и цен на нефтепродукты. Если цены на эти нефтепродукты идут вниз, то бюджет российский тоже сокращается. А сейчас, с учетом того, что деньги просто колоссально идут на войну, на все остальное денег не остается.

Иван Яковина, New Voice

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