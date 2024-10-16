ISW: Путин явно боится идти на этот шаг 1 16.10.2024, 8:59

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Острая дилемма.

Владимир Путин, вероятно, стремится избегать мобилизации как можно дольше, а потому Кремль использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, заключенное в июне 2024 года, чтобы привлечь северокорейских военных.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения украинских СМИ, которые со ссылкой на источники в военной разведке Украины сообщили, что российская 11-я десантно-штурмовая бригада формирует отдельный «батальон» численностью до 3 тыс. человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи (хотя эта численность значительно превышает уровень батальона, напоминают в ISW).

Согласно этой информации [которую 15 октября подтвердили и источники NV], такой «батальон», вероятно, будет привлечен к текущим операциям России в Курской области. Также сообщалось, что до 18 северокорейских солдат уже якобы покинули свои позиции в Брянской и Курской областях еще до того, как подразделение было привлечено к боевым действиям. ISW отмечает, что не может независимо подтвердить правдивость этих сообщений, однако российские чиновники не опровергали их.

Специалисты Института напоминают, что 14 октября Путин подал к ратификации российской Госдумой текст соглашения между Россией и КНДР «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», которое обе страны подписали в июне 2024 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул в комментарии кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС, что российско-северокорейское соглашение является «однозначным» в аспектах о «взаимной обороне и сотрудничестве в сфере безопасности».

Кремль, вероятно, использует это положение о «взаимной обороне» для юридического обоснования отправки северокорейских солдат в зону боевых действий, в частности в ответ на украинское вторжение в Курскую область. В то же время ISW недавно фиксировал сообщения о том, что небольшой контингент северокорейского военного персонала был задействован также вблизи оккупированного Донецка.

Однако в более широком смысле готовность Кремля привлекать военных из Северной Кореи в войне против Украины подчеркивает тот факт, что Путин продолжает полагаться на поиск альтернативных путей формирования вооруженных сил вместо того, чтобы прибегать к объявлению частичной или всеобщей мобилизации, убеждены аналитики ISW. Ранее они подробно сообщали о том, что Путин продолжает полагаться на скрытую мобилизацию и различные «добровольческие» формирования, чтобы избежать внутренних последствий проведения всеобщей мобилизации или новой волны частичной мобилизации.

Эта дилемма стала особенно острой для Путина после вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года, поскольку российским военным пришлось считаться с новыми потребностями в живой силе, вызванными необходимостью защищать совершенно новый фронт в самой России, констатируют в ISW. В этом смысле реакция Путина на Курскую операцию Украины согласуется с его подходом к набору живой силы в российское войско в течение всей войны, ведь он не желает прибегнуть к более широкой мобилизации, вместо этого сосредотачиваясь на создании новых подразделений «территориальной обороны», передислокации существующих подразделений с поля боя в Украине на Курщину и на привлечении российских срочников. Поэтому использование военных из Северной Кореи в соответствии с соглашением с КНДР является частью этих усилий, подчеркивают в ISW. Путин, похоже, более готов к тому, чтобы интегрировать северокорейских военных в российскую армию и прибегнуть к другим нерегулярным методам формирования сил, чем провести широкую мобилизацию для того, чтобы отреагировать на ситуацию на поле боя.

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