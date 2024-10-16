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Авто бизнесмена из Москвы подорвал экс-спецназовец из Беларуси?

  • 16.10.2024, 9:06
  • 1,860
Авто бизнесмена из Москвы подорвал экс-спецназовец из Беларуси?

Его задержали.

Московские силовики задержали уроженца Беларуси 51-летнего Виталия Слободяника по подозрению в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. Белорус был бизнес-партнером потерпевшего Виктора Мишачева, сообщает телеграм-канал «Оперативные сводки».

«В ходе проведения неотложного обыска по адресу регистрации Слободяника на Алтуфьевском шоссе, изъято 7 единиц оружия, 20 упаковок патронов, документы указанного лица. Оружие официально зарегистрировано. Навыкам обращения с оружием, тактикой ведения боя задержанный обучен во время прохождения срочной службы в спецназе Беларуси», — говорится в сообщении.

Авторы сообщения отмечают, что «в момент проведения следственных действий в квартире Слободяник вел себя спокойно, к приходу оперативников был готов (почистил переписку в Telegram)».

Слободяник владеет долями в массе питейных заведений, в том числе в барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar.

Напомним, утром около 8:00 15 октября на улице Профсоюзная в Москве произошел взрыв. При взрыве был поврежден автомобиль, ранения получили три человека, в том числе 6-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали. Самодельное взрывное устройство сработало, когда водитель черного внедорожника Tank 44-летний предприниматель Виктор Мишачев пытался убрать бомбу с капота своей машины.

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