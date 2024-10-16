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Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине

  • 16.10.2024, 9:16
Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине

Большинство из них обезврежены и сбиты.

В ночь на 16 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Всего враг запустил по Украине зенитную управляемую ракету С-300/400 с временно оккупированных регионов Донецкой области, КАР Х-59 по Черниговщине и 136 ударных БпЛА типа «Shahed». Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Отмечается, что в ходе боевой работы украинских сил ПВО был уничтожен 51 ударный БпЛА, еще 60 - локально потеряны в результате активной работы РЭБ.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

«Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается! Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ», - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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