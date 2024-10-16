The Washington Post: Трамп странно себя ведет на митингах 16.10.2024, 9:28

Возникают вопросы об «остроте его ума».

Вопрос остроты ума может стать проблемой для кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на фоне «все более странных сцен» с его выступлений, пишет журналист The Washington Post Аарон Блейк.

Блейк отмечает, что митинги и публичные выступления Трампа никогда не отличались последовательностью и политическими ноу-хау, но в последнее время «даже по его меркам все пошло наперекосяк».

Журналист отметил «странное» заседание городского совета в Пенсильвании вечером 14 октября, во время которого двум людям понадобилась медицинская помощь, после чего Трамп внезапно решил отказаться от дальнейших вопросов и 39 минут покачивался на сцене под музыку.

Как пишет автор статьи, на фоне бессвязных выступлений Трампа и его неспособности подобрать слова все чаще поднимается вопрос возраста и остроты ума политика, который «фактически положил конец кампании президента Джо Байдена всего три месяца назад». Штаб конкурентки Трампа, вице-президентки и демократки Камалы Харрис ухватился за эту тему и прокомментировал «концерт» в понедельник язвительным «Надеюсь, с ним все в порядке». Штаб Харрис также настаивает на публикации медицинских записей Трампа.

Трамп в ответ назвал сезонную аллергию и крапивницу Харрис «крайне серьезными заболеваниями, которые явно влияют на ее работоспособность». В штабе 45-го президента заявили, что решили просто включить музыку в здании городского совета, потому что двое человек потеряли сознание, из-за чего мероприятие ненадолго было прервано.

Как пишет Аарон Блейк, похоже, все больше американцев сомневаются в «стабильности» Трампа, при этом колеблющиеся избиратели не кажутся слишком обеспокоенными остротой его ума. По его словам, в тех немногих опросах, где поднимался вопрос возраста и умственных способностей Трампа, зафиксировано «скромное, но устойчивое» снижение его рейтинга по этим показателям. Цифры Трампа «и близко не стоят» к результатам опросов по Байдену, где около трех четвертей избирателей назвали его слишком старым для президентства.

«Но тенденция показывает, что это все больше беспокоит даже тех, кто ранее не считал это ударом по Трампу. И многочисленные опросы показывают, что это по крайней мере в некоторой степени беспокоит примерно половину или более избирателей. Опрос Reuters/Ipsos показывает, что независимые избиратели говорят с двузначным перевесом — 53 процента против 42 процентов — что Трамп не особенно „остер умом и способен справляться с трудностями“», — сказано в статье.

Журналист считает, что «уже существующие проблемы Трампа» могут усугубиться, если его неудачные выступления продолжатся. Даже когда Байден еще не вышел из гонки и избиратели были серьезно обеспокоены его возрастом и остротой ума, они меньше поддерживали Трампа в вопросе преодоления кризисов и обладания необходимыми интеллектом и рассудительностью.

Автор статьи WP также напоминает, что после штурма Капитолия почти половина американцев по результатам опроса назвала Трампа «психически нестабильным», что является «поразительным вердиктом для американского президента».

«В некоторых отношениях Трамп выигрывает, потому что люди привыкли ожидать от него странностей. Но мы также видели, как его хаотичный стиль — в том числе после выборов 2020 года — может заставить людей задуматься. Сегодня он более популярен, чем был во время своего президентства, но случайные избиратели начинают замечать больше и обращать больше внимания на его странное поведение», — пишет Блейк.

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